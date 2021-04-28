İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-depremde-yikilan-binalarla-ilgili-22-gozalti-karari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili soruşturmada yeni bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.