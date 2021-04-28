  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

    İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

    Giriş Tarihi: 28.04.2021, 10:07

    İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili soruşturmada yeni bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Tipi, Gönül'e kavuşuyor
    Tipi, Gönül'e kavuşuyor
    Seyahat kısıtlamasından kimler muaf?
    Seyahat kısıtlamasından kimler muaf?
    İzmir'li Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadetinden önceki son görüntüleri yürekleri dağladı
    İzmir'li Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadetinden önceki son görüntüleri yürekleri dağladı
    Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtardı
    Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtardı
    Feci kaza kamerada! Babası isyan etti: Resmen cinayet gibi
    Feci kaza kamerada! Babası isyan etti: Resmen cinayet gibi
    İzmir'de hareketli gece! Polisten kaçan şüpheli terör estirdi
    İzmir'de hareketli gece! Polisten kaçan şüpheli terör estirdi
    Seyahat kısıtlamasından kimler muaf?
    Seyahat kısıtlamasından kimler muaf?
    Feci kaza kamerada! Babası isyan etti: Resmen cinayet gibi
    Feci kaza kamerada! Babası isyan etti: Resmen cinayet gibi
    Süper Pembe Ay gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
    "Süper Pembe Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
    Şehit Aybüke öğretmenin ismine büyük saygısızlık
    Şehit Aybüke öğretmenin ismine büyük saygısızlık
    Afyonkarahisar’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar arabasını kurtarmaya koştu
    Afyonkarahisar’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar arabasını kurtarmaya koştu
    Vebitcoin'in CEO'su bahis çetesinin liderlerinden çıktı
    Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı