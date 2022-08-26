İzmir'deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde yabancı uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 1 kişi geri gönderme merkezine gönderildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, kavga eden Suriye uyruklu 11 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi.
Bir inşaatta çalışan ve kavga eden 11 Suriyeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıktan, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklular, adliyedeki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.