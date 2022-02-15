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    İzmir'deki hastanede yangın paniği! Ege Üniversitesi Hastanesi'nde alevler kontrol altına alındı

    Giriş Tarihi: 15.02.2022, 10:02

    Son dakika... İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Bir odada çıkan yangın sonucu ekipler alarma geçti, yangını söndürdü. Olay esnasında binadaki hastalar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 personel ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye edildi.

    Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

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