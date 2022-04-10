  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

    İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 10.04.2022, 11:54

    Son dakika... İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 81 bin boş makaron ile 3 bin 820 doldurulmuş tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    İzmir’in ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye’ye getirildi
    Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi
    Kazadan sonra metrelerce sürüklenmişti! 12 yaşındaki Duru’dan mutlu haber
    Kazadan sonra metrelerce sürüklenmişti! 12 yaşındaki Duru'dan mutlu haber
    İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir’deki olay kamerada
    İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir'deki olay kamerada
    Denizli’de cinayet gibi kaza! Sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü
    Denizli'de cinayet gibi kaza! Sürücüye yeniden cezaevi yolu göründü
    Çarptı, ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 10 gündür her yerde aranıyor
    Çarptı, ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 10 gündür her yerde aranıyor
    Manisa’da şaşkına çeviren dostluk! Kesmek için aldığı kazı bir saniye yanından ayırmıyor
    Manisa'da şaşkına çeviren dostluk! Kesmek için aldığı kazı bir saniye yanından ayırmıyor
    Harmandalı çöp alanında dev yarıklar! Tehlike her geçen gün artıyor
    Harmandalı çöp alanında dev yarıklar! Tehlike her geçen gün artıyor
    İzmir Valiliği önüne silahla gelerek 4 el havaya ateş açtı! Hareketli anlar kamerada
    İzmir Valiliği önüne silahla gelerek 4 el havaya ateş açtı! Hareketli anlar kamerada
    İzmir’de bir sürücü otomobilinde uyuyakalınca... Hayatının hatası oldu
    İzmir'de bir sürücü otomobilinde uyuyakalınca... Hayatının hatası oldu
    İzmir merkezli 6 ilde usulsüz reçeteli ilaç satışı operasyonu
    İzmir merkezli 6 ilde usulsüz reçeteli ilaç satışı operasyonu
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda on binlerce adet kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesinde bulunan evde, kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit etti.



    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada 53 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 400 adet markalı bandrolleri sökülmüş boş makaron, 5 bin adet naylon sigara paketleme ambalajı, 3 bin 820 adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 3 adet hesap kayıt defteri, 1 adet basınç ayar cihazı, 1 adet kompresör, 15 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi.

    Operasyonda 2 şüpheli de yakalanırken, 5607 sayılı Kanunun 3/18 ve 3/20 maddesi gereğince yasal işlem başlatılan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum! Dev proje ne zaman açılacak?
    Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum! Dev proje ne zaman açılacak?
    Destan19.bölüm fragmanı
    Destan19.bölüm fragmanı
    Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    İzmir’in ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı
    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı