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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki kahreden kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

    İzmir'deki kahreden kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 12.09.2022, 08:59

    İzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından park halindeki araca çarptı. Kağıt toplayıcısı yaşlı adamın hayatını kaybettiği ve taksi sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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    İzmir'deki kahreden kaza, saat 02.55 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, süratli gittiği yolda ilk önce kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) ve ardından park halindeki Audi marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Durmuş'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    KAZA ANI KAMERADA
    Kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza ile ilgili görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, yolun sağ tarafından ilerleyen kağıt toplayıcısı bir sürede ilerledikten sonra aynı istikamette hızla seyir halinde olan ticari taksinin kağıt toplayıcısına çarptığı görünüyor.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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