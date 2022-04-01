İzmir'deki korkunç olayda baltalı katil yakalandı! Müge Anlı'ya konu olmuştu

Osman Küçük baltayla parçalanmış: Hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Şubat Pazartesi günü ATV ekranlarına getirilen yayınında iki çocuk babası ve inşaat işçisi olarak hayatını idame ettiren, eşiyle sıkıntıları olduğu akrabalarınca gündeme getirilen ve çocukları kimsesizler yuvasında büyüyen; İzmirli Osman Küçük cinayetini gündeme getirmişti.



İzmir'in Urla ilçesinde, geçtiğimiz aylarda 58 yaşındaki Osman Küçük'ün baltayla öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde aranan cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında polis tarafından yakalandı.





Olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelmişti. Vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti.

Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.





CİNAYET ŞÜPHELİSİ HER YERDE ARANIYORDU, HAYVAN DAMINDA YAKALANDI

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı. Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti. Cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti.