İzmir'deki köyde su sorunu! Vatandaş isyan etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-koyde-su-sorunu-vatandas-isyan-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'de vatandaşlar yaz sıcağında su sıkıntısı yaşıyor. İddiaya göre bölgede daha önceleri su vardı ancak içerisinde villaların bulunduğu kooperatife su bağlanması sonrası mahalleli sıkıntı yaşamaya başladı. Bölge halkı bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.