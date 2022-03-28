İzmir'deki kumar baskınında ışıkları kapattılar ama fayda etmedi! Onlarla kişi böyle basıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-kumar-baskininda-isiklari-kapattilar-ama-fayda-etmedi-onlarla-kisi-boyle-basildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar baskınında bir deponun kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Kumarhanede bulunanlar jandarmadan saklanmak için ışıkları kapatsa da fayda etmedi. Operasyonda 78 kişiye işlem yapıldı.