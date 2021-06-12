İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-metropolis-antik-kentinde-1800-yillik-kadin-heykeli-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.