İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.
İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.