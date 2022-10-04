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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi

    İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi

    Giriş Tarihi: 04.10.2022, 12:12

    Son dakika... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 10 bin şişe alkol ile 800 litre sahte etil alkol yakalandı.

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    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin şişe sahte alkol ile 800 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

    Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik olarak yürütülen araştırma sonucunda, kaçakçıların kentte bir depoyu kaçak eşyaların depolanması amacıyla kullandığı bilgisine ulaşıldı.

    Belirlenen depoda yapılan aramalarda özellikle otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır ve şişelenmiş halde toplam 10 bin şişe sahte alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

    Yürütülen operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 550 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği ifade edildi.

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