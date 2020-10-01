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    İzmir'deki orman yangınına ilişkin 4 kişi tutuklandı!

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 16:23

    İzmir Bergama'da tapulu araziler ve ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlıların aracında yapılan aramada, 30 kilogram çam fıstığı kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, kısmen yanmış bir arı kovanı ele geçirildi.

    İzmir'in Bergama ilçesinde tapulu araziler ve ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seklik Mahallesi'nde 27 Eylül'de çıkan ve 26 dönüm tapulu arazi ile 4 dönüm ormanlık alanın hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

    Yangın başladığı sırada bölgeden hızla uzaklaşan bir araç görüldüğü ifadesi üzerine yürütülen soruşturmada E.B, İ.B, B.Ç. ve M.U. gözaltına alındı.

    Zanlıların aracında yapılan aramada 30 kilogram çam fıstığı kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, kısmen yanmış bir arı kovanı ele geçirildi.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

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