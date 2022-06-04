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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'nda 'kaçak' yıkımı

    İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'nda 'kaçak' yıkımı

    Giriş Tarihi: 04.06.2022, 09:18

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan vatandaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi.

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    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, kaçak ve ruhsatsız alandaki eklentilerin belediye ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

    Belediye ekipleri, 142 yıllık Saime Sultan Yalısı'nda kaçak eklentiler ihbarı üzerine dün gündüz saatlerinde bölgeye gitti. Yapılan incelemede yalı ile deniz kenarındaki hazine arazisinde kaçak ve ruhsatsız alanlar olduğu tespit edildi.

    Yaz aylarında düğünlerin de yapıldığı yalıda işletme sahipleriyle gerginlik yaşanmaması için polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

    Ekipler, kaçak ve ruhsatsız alanları yıkmaya başladı. Bu sırada, işletmede yapılacak bir düğün organizasyonu ise yıkım sebebiyle iptal edildi.

    MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ

    Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, yalıda bir düğün organizasyonunun olduğu ancak yıkım ekiplerinin çalışması nedeniyle yalıya ve bahçesine girilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. Bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Defalarca yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

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