İzmir'deki sel felaketinde son durum ne?

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İzmir’de dün gece başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağış sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. İzmir'de 1995 yılından bu yana yaşanan en büyük yağış gerçekleşirken sadece Konak ilçesine 10 saatte 142 kg yağış düştü. İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nin aşırı doluluk nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Peki İzmir'de son durum ne? A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.