İzmir’deki Selinos Antik Kanalı’ndaki çalışmalar havadan görüntülendi! Türkiye’nin Venedik’i olacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-selinos-antik-kanalindaki-calismalar-havadan-goruntulendi-turkiyenin-venediki-olacak-1646217901" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in bergama ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi'nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bölgenin Türkiye’nin Venedik’i olacağını söyledi. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak.