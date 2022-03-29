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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki vandalık kamerada! Çocuk heykellerine 3'üncü saldırı

    İzmir'deki vandalık kamerada! Çocuk heykellerine 3'üncü saldırı

    Giriş Tarihi: 29.03.2022, 11:01

    İzmir Dikili'de daha önce iki kez saldırıya uğrayan çocuk heykellerine yine bir saldırı gerçekleşti.Güvenlik kamerası saldırı anını görüntüledi. Kimliği görüntülerle tespit edilen şüphelinin heykellerin başını kırarak denize attığı görülüyor.

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    İzmir'in Dikili ilçesinde, 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, heykeldeki 4 çocuğun başlarını tekmeyle kırıp, denize attığı belirlenen ve kimliği tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Daha önce de çocuk heykellerine 2 kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.



    Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda, 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark edip, durumu Dikili Belediyesi'ne bildirdi. Parktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığını belirledi.



    KİMLİĞİ BELİRLENDİ
    Görüntülerden, heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp, aldığı heykel başlarını denize attığı da tespit edildi. Olay anında parktaki sokak köpeklerinin şüpheliye doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı. Belediye ekiplerinin şikayetiyle harekete geçen polis, kamera kayıtlarından yola çıkılıp, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



    75'inci Yıl Parkı'na geçen yıl 'Yaşayan Heykeller' adıyla yerleştirilen çocuk heykellerine daha önce de 2 kez saldırıda bulunduğu belirtildi.

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