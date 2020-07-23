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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu

    İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 09:00

    İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.

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