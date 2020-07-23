İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.
İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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