İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirden-skandal-goruntu-seyir-halinde-once-cakmak-aldi-ardindan-icki-sisesi-tokusturdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.