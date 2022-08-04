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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'den utandıran görüntü! İhtiyaç sahipleri içindi... Böyle soydular

    İzmir'den utandıran görüntü! İhtiyaç sahipleri içindi... Böyle soydular

    Giriş Tarihi: 04.08.2022, 14:39

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetler, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından çalındı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, giyim kutusunu açanların kıyafet seçmesi ise dikkat çekti.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Olay dün gece saatlerinde Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı.

    O ANLAR KAMERADA
    Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

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