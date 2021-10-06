Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya paylaşılan video yoğun ilgi gördü. 'Herkes Nasibinde Olanı Yer' başlığı ile yayınlanan videoda İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesindeki sincabı bir jandarma elleriyle besledi. İşte yürek ısıtan görrüntüler...
İzmir'den yürek ısıtan görüntü! Jandarma, sincabı elleriyle besledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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