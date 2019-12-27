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İzmir'e can suyu! Menderes yeniden yeşillendiriliyor

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 01:21

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz yaz meydana gelen ve 5 gün süren yangının yaraları sarılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları devam ederken bölgeye yıl sonuna kadar 10 milyon fidanın dikilmesi planlanıyor.

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