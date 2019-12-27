İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz yaz meydana gelen ve 5 gün süren yangının yaraları sarılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları devam ederken bölgeye yıl sonuna kadar 10 milyon fidanın dikilmesi planlanıyor.
İzmir'e can suyu! Menderes yeniden yeşillendiriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.