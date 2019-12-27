İzmir'e can suyu! Menderes yeniden yeşillendiriliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmire-can-suyu-menderes-yeniden-yesillendiriliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz yaz meydana gelen ve 5 gün süren yangının yaraları sarılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları devam ederken bölgeye yıl sonuna kadar 10 milyon fidanın dikilmesi planlanıyor.