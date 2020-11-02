Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden bakanlar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Bugün 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" ifadelerini kullandı.
İzmir'e giden bakanlardan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde flaş açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.