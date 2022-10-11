  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

    İzmir'e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

    Giriş Tarihi: 11.10.2022, 10:46

    Ellerindeki yüklü miktardaki uyuşturucuyu İzmir'e getimrek üzere yola çıkan bir otomobil ve içindeki iki kişiye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon anı ise saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

    Denizli’de dönerci skandalı! Tarihi geçmiş tavuk satmayı reddeden şefi öldüresiye dövdüler! -video
    Denizli'de dönerci skandalı! Tarihi geçmiş tavuk satmayı reddeden şefi öldüresiye dövdüler! -video
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?
    Türkiye’de varlığı kanıtlanmıştı! Yüzünü aylar sonra bir kez daha gösterdi
    Türkiye'de varlığı kanıtlanmıştı! Yüzünü aylar sonra bir kez daha gösterdi
    İnsanlığınız batsın! Sebepsizce köpeği böyle tekmeledi! -video
    İnsanlığınız batsın! Sebepsizce köpeği böyle tekmeledi! -video
    Muğla’da heyecanlandıran keşif! Tarlasını sürdüğü sırada buldu
    Muğla'da heyecanlandıran keşif! Tarlasını sürdüğü sırada buldu
    İzmir’deki tefeci operasyonunda yeni detaylar
    İzmir'deki tefeci operasyonunda yeni detaylar
    İzmir’de doktora sopalı saldırı
    İzmir'de doktora sopalı saldırı
    Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu
    Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu
    Alkollü ve ehliyetsiz magandanın aldığı can unutulmadı! Eşi için verdiği adalet mücadelesini sürdürüyor! -video
    Alkollü ve ehliyetsiz magandanın aldığı can unutulmadı! Eşi için verdiği adalet mücadelesini sürdürüyor! -video
    Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı! -video
    Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı! -video
    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    İzmir’de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    İzmir'de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen bir hafif ticari araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, araç içerisinde bulunan M.M., İ.B., ve O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Aracın polis ekiplerince durdurulması ve şüphelilerin gözaltına alındığı nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı.

    3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
    Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Assos ve Troya tünelleri bugün açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
    Assos ve Troya tünelleri bugün açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
    Kardeşlerim 63.bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 63.bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm 2.fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm 2.fragmanı
    Denizli’de dönerci skandalı! Tarihi geçmiş tavuk satmayı reddeden şefi öldüresiye dövdüler! -video
    Denizli'de dönerci skandalı! Tarihi geçmiş tavuk satmayı reddeden şefi öldüresiye dövdüler! -video
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?
    Türkiye’de varlığı kanıtlanmıştı! Yüzünü aylar sonra bir kez daha gösterdi
    Türkiye'de varlığı kanıtlanmıştı! Yüzünü aylar sonra bir kez daha gösterdi