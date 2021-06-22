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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 22 Haziran Salı hava durumu...

    İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 22 Haziran Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 22.06.2021, 09:35

    İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Haziran Salı hava durumu...

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