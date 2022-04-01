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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'i fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

    İzmir'i fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

    Giriş Tarihi: 01.04.2022, 15:28

    Son dakika... Ege ve İzmir'de olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Şiddetli fırtına hayatı lumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ağaçlar otomobilleirn üzerine devrildi, çatılar uçtu.

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    İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

    Meteoroloji tarafından dün İzmir için fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Sabah saatlerinde de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

    Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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