  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?

    İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 09:56

    İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası dün öğle saatlerinden itibaren İzmir'de kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Özellikle Urla ilçesi sağanak yağış ve fırtınadan en çok etkilenen bölge olurken Tire'de ise heyelan meydana geldi. Peki İzmir'de bugün yağmur ve fırtına bekleniyor mu? Hangi ilçelere uyarı geldi? Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

    İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    Başkan Erdoğan’dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    Suriye’de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar
    Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
    Irak’ın Kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri vuruldu
    Irak'ın Kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri vuruldu
    Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
    Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
    Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü
    Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
    Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
    Yürek yakan kazanın görüntüleri çıktı! Lüks otomobil kağıt gibi ezildi
    Yürek yakan kazanın görüntüleri çıktı! Lüks otomobil kağıt gibi ezildi
    Diyaliz hastalarına müzikli terapi
    Diyaliz hastalarına müzikli terapi
    Pencere ve korkuluk arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
    Pencere ve korkuluk arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti