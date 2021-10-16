İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmiri-saganak-ve-firtina-vurdu-bugun-izmirde-hava-nasil-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası dün öğle saatlerinden itibaren İzmir'de kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Özellikle Urla ilçesi sağanak yağış ve fırtınadan en çok etkilenen bölge olurken Tire'de ise heyelan meydana geldi. Peki İzmir'de bugün yağmur ve fırtına bekleniyor mu? Hangi ilçelere uyarı geldi? Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.