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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı

    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 08:29

    İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

    İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde sağanak yağış nedeni ile su baskınları meydana gelirken, Buca ve Karabağlar ilçelerinde ise sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

    Sel sularına kapılan bir motosikleti ise sürücüsü kurtarmaya çalıştı. Kent genelinde itfaiye ve polis ekiplerince sağanak dolayısı ile kapanan yollarda çalışmalar yapılıyor.

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