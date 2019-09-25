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İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 16:33

İzmir'de gece geç saatlerde başlayıp sabah erken saatlere kadar devam eden şiddetli sağanak yağış İzmir'i vurdu. İzmir'de ev ve iş yerleri suya gömüldü. Sel bazı otomobilleri sürükledi. İşte a haber ekranlarında İzmir'deki selin ardından son durum...

İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...

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