İzmir'de gece geç saatlerde başlayıp sabah erken saatlere kadar devam eden şiddetli sağanak yağış İzmir'i vurdu. İzmir'de ev ve iş yerleri suya gömüldü. Sel bazı otomobilleri sürükledi. İşte a haber ekranlarında İzmir'deki selin ardından son durum...
İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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