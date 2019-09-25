İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmiri-siddetli-yagis-vurdu-iste-selin-ardindan-izmirde-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de gece geç saatlerde başlayıp sabah erken saatlere kadar devam eden şiddetli sağanak yağış İzmir'i vurdu. İzmir'de ev ve iş yerleri suya gömüldü. Sel bazı otomobilleri sürükledi. İşte a haber ekranlarında İzmir'deki selin ardından son durum...