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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'i yağmur vurdu! Hayat felç oldu

    İzmir'i yağmur vurdu! Hayat felç oldu

    Giriş Tarihi: 24.08.2022, 17:11

    Son dakika... İzmir'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

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    İzmir'de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.



    Öte yandan, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini su bastı, hastalar zor anlar yaşadı.

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