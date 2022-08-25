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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'i yine sağanak vurdu! Yağış hayatı felç etti

    İzmir'i yine sağanak vurdu! Yağış hayatı felç etti

    Giriş Tarihi: 25.08.2022, 17:15

    Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti.

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    İzmir'in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı. Bornova'nın Pınarbaşı semtinde sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar suyla dolu sokaklarda geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.



    Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.

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