İzmir'in 11 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi dahilinde 20-27 Haziran tarihleri arasında Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı olmak üzere toplam 11 ilçede, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve dron destekli olarak gerçekleşen operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 801 gram kubar esrar, 40 gram bonzai ve bin 304 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.





Operasyonlarda olaylarla ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.