İzmir'in 3 ilçesinde birden orman yangını!

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Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa, Bayındır ve Narlıdere ilçelerindeki otluk alan ile ormanlarda yangın meydana geldi. Ekipler alevlere müdahale etmek için bölgelere yönlendirildi.