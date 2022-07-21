İzmir'in 3 ilçesinde birden orman yangını!

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa, Bayındır ve Narlıdere ilçelerindeki otluk alan ile ormanlarda yangın meydana geldi. Ekipler alevlere müdahale etmek için bölgelere yönlendirildi.
İzmir'in Aliağa, Bayındır ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Ekipler, 1 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahaleye başladı.
Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BİR YANGIN DA BAYINDIR'DA
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.