İzmir'in akciğerleri molozla doldu!

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İzmir'de gün geçmiyor ki bir çevre felaketi yaşanmasın. İzmir Bornova Pınarbaşı'nda bulunan ormanlık alanlarda hafriyet terörü yaşanıyor. Yeşilliklerle dolu ormanlık alana çöpler, cam ve plastik şişeler, inşaat atıkları, hafriyatlar her türlü malzeme atılmış durumda. Yaşanan bu çevre felaketi için hiçbir yetkili ismin temizlik çalışmasında bulunmaması da İzmirli vatandaşları isyan ettirdi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.