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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'in bazı kesimlerine beyaz örtü serildi! Vatandaşlar doyasıya keyfini çıkardı

    İzmir'in bazı kesimlerine beyaz örtü serildi! Vatandaşlar doyasıya keyfini çıkardı

    Giriş Tarihi: 10.02.2022, 12:59

    Ege'de kendini gösteren soğuk havalar sonucunda İzmir'n bazı kesimlerine de kar yağdı. İzmirlilerin uzun süren kar hasreti de sona ermiş oldu, vatandaşlar beyaz ötünün keyfini sürdü.

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    İzmir'in bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte İzmirliler de karın keyfini çıkardı. Kara hasret olan vatandaşlar, kardan adam yapıp kartopu oynadı.



    İzmir'i Manisa'ya bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi ve Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi dün itibariyle beyaza büründü. Şehir merkezine kar yağmasa da yakın bir mevkide karın etkili olduğunu duyan İzmirliler soluğu bölgede aldı. Uzun süredir kar hasreti çeken vatandaşlar, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Özellikle çocuklar ilk kez gördükleri kar sayesinde gönüllerince eğlendi.



    "KARI İLK KEZ GÖRDÜLER"
    Çocuklarını karla oynamaları için Beşyol Mahallesine getirdiğini belirten Ferit Gündoğdu isimli vatandaş, "Çok şükür kar yağdı. Büyük kızım henüz 2 yaşındayken kar görmüştü ama hatırlamıyor. Küçük kızım ise karı ilk kez gördü. Çok heyecanlandılar. Dünden beri ısrar ediyorlardı. Dün çalıştığım için onları getirememiştim ancak bugün izinli olduğum için eğlenmeleri amacıyla buraya geldik" dedi.



    "5 SANTİMETRELİK KARLA İDARE EDİYORUZ"
    Mehmet Özkan isimli vatandaş ise eşi, arkadaşları ve çocukları ile kar oynamaya geldiklerini ifade ederek "Dün fırsatını bulamadık ama bugün gelebildik. Erişmiştir diye düşünüyorduk ama erimemiş. Hala kar var ve hava da çok soğuk. Biz İzmir'de 5 santimetrelik karla idare ediyoruz ama diğer illerdekiler metre ile karla oynuyor. Nedense İzmir'e kar yağmıyor. Biz daha çok soğuğunu çekiyoruz" diye konuştu.

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