İzmir'deki Harmandalı Çöplüğü enerji santraline dönüşüyor iddiasıyla çöp sorununun biteceği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılsa da bu sorun yıllarca devam edecek gibi görünüyor. Seçimlerden önce veriilen onca vaade rağmen halen vahşi depolama devam ediyor. Daha önce yangınların da çıktığı çöplük adeta bir saatli bomba gibi bekliyor.
İzmir'in bitmeyen çöp sorunu! Harmandalı Çöplüğü çözüm bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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