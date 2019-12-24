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İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 11:01

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yaşayanlar, kentin çöpünün depolandığı Harmandalı bölgesinde, toprak zeminde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Zemindeki çatlakların her geçen gün biraz daha belirginleştiğini öne süren bölge sakinleri, korktuklarını dile getirerek, olayın bir an önce araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. İşte o görüntüler...

İzmir'de korkutan görüntü! Çatlaklar tedirgin etti

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