  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi

    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi

    Giriş Tarihi: 22.03.2021, 14:20

    İzmir'in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, vatandaşları tedirgin etti. Bölgenin, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan baraja çok yakın olduğunu söyleyen vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, atıkların kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
    Rusya'da maske şakası! Güvenlik maske takmayanları dövdü
    Rusya'da maske şakası! Güvenlik maske takmayanları dövdü
    Hangi iller kırmızıya döndü?
    Risk haritası açıklandı! Hangi iller kırmızıya döndü?