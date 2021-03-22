İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirin-icme-suyunda-buyuk-tehlike-tahtali-barajinda-cevre-felaketi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, vatandaşları tedirgin etti. Bölgenin, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan baraja çok yakın olduğunu söyleyen vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, atıkların kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.