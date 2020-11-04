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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'in kalabalık meydanlarında deprem paniği! Herkes böyle kaçıştı

    İzmir'in kalabalık meydanlarında deprem paniği! Herkes böyle kaçıştı

    Giriş Tarihi: 04.11.2020, 13:30

    Son dakika... İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

    Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlara, depreme Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi ile Bornova Küçükpark civarındayken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.

    Kamera kayıtlarında, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı.

    Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

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