 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı

Giriş Tarihi: 06.01.2020, 12:33

İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza bürününce, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek beyaz örtünün tadını çıkardı.

İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne, geçen aralık ayından itibaren aralıklarla süren kar yağışı dün öğle saatlerinden sonra tekrar başladı. 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen 2157 rakımlı Bozdağ, beyaza büründü. Kar yağışı, yine yüksek kesimde yer alan Gölcük Mahallesi'nde de etkili oldu. Her iki mahallede, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası olası yol kapanmalarına karşı önlem aldı. Yetkililer, kentte herhangi bir kapalı yolun bulunmadığını bildirdi. Vatandaşları ilçeye davet eden Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, kentte kar yağışının olduğunu belirterek, Kar yağışı, bereketle gelsin. Bozdağ, kar yağışıyla birlikte daha da güzel oldu. Herkesi Bozdağ'a davet ediyoruz dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı
İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
Çanakkale'de otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale! İşte o anlar
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
Suyu temizlemeye çalıştı neye uğradığını şaşırdı! 'Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı!'
Suyu temizlemeye çalıştı neye uğradığını şaşırdı! 'Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı!'