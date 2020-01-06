İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza bürününce, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek beyaz örtünün tadını çıkardı.İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne, geçen aralık ayından itibaren aralıklarla süren kar yağışı dün öğle saatlerinden sonra tekrar başladı. 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen 2157 rakımlı Bozdağ, beyaza büründü. Kar yağışı, yine yüksek kesimde yer alan Gölcük Mahallesi'nde de etkili oldu. Her iki mahallede, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek beyaz örtünün tadını çıkardı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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