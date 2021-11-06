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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'in sıra dışı kaymakamı Fatih Genel

    İzmir'in sıra dışı kaymakamı Fatih Genel

    Giriş Tarihi: 06.11.2021, 13:04

    İzmir'in Bornova ilçesinde kaymakamlık görevini yerine getiren Fatih Genel, renkli kişiliği ve hobileri ile dikkatleri çekiyor. Okçuluk, at biniciliği, dalgıçlık, cirit gibi alanlarda ilgisi olan Genel, görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Sıra dışı kişiliği ile ezber bozan Fatih Genel, hobilerinden vazgeçmediğini, bunun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu da söyledi. Genel'in yetenekleri, Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın tarafından yapılan karakalem ve yağlı boya tablolarıyla ölümsüzleşti. A Haber'den Sefer Ayçe'nin özel haberi...

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