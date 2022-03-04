İzmir'in terk edilmiş köyü Lübbey, Youtuber’lardan şikayetçi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirin-terk-edilmis-koyu-lubbey-youtuberlardan-sikayetci" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ödemiş'nin terk edilmiş köyü Lübbey, yörenin en ilginç yerlerinden biri, haliyle Youtuber'ların da ilgisini çekti. Yıkık dökük evleri ve kimsesiz sokaklarıyla birçok videoya konu oldu. Sık sık gece saatlerinde köye gelen Youtuber'lar kokru içerikli 'paranormal' videolar çekiyor. Köy halkı ise köyün imzajı için kaygılı. Haftanın belli günleri Lübbey'e gelerek gezici bakkallık yapan Mehmet Erden. "Lübbey çok güzel bir köy. Buranın Birgi gibi turizme kazandırılması lazım. Gece saatlerinde gençler buraya gelip korkunç videolar çekiyor. Bazı insanlar buraya gelmeye korkuyor ama köyümüzde korkulacak bir şey yok" sözlerine yer verdi." dedi.