Avrupa ve Amerika'da hastalar ölüme terk edilirken Türkiye yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor. İzmir'de yaşayan 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Doktorların kendisine çok iyi baktığını dile getiren Mukaddes Teyze tüm hekimlere teşekkür etti.
İzmirli 92 yaşındaki Mukaddes Teyze virüsle mücadeleyi kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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