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    Yeniasır TV Yaşam İzmirli 92 yaşındaki Mukaddes Teyze virüsle mücadeleyi kazandı

    İzmirli 92 yaşındaki Mukaddes Teyze virüsle mücadeleyi kazandı

    Giriş Tarihi: 05.05.2020, 13:49

    Avrupa ve Amerika'da hastalar ölüme terk edilirken Türkiye yaşlılarına sahip çıkmaya devam ediyor. İzmir'de yaşayan 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Doktorların kendisine çok iyi baktığını dile getiren Mukaddes Teyze tüm hekimlere teşekkür etti.

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