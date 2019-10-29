İzmirli "canlı heykel"den rekor denemesi

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Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'nda şehit olan askerler için İzmir'de "Asker selamlı" canlı heykel performansı denemesini sürdürüyor.

Asker kamuflajı ve Türk bayrağıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün saat 19.00'dan bu yana adeta bir heykel gibi duran Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçısı 26 yaşındaki İşçi'nin performansı, yaklaşık 18 saattir devam ediyor. İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği performansta genç yaşlı yüzlerce kişi Yunus İşçi'yle fotoğraf çektiriyor, öz çekim yapıyor. İşçi, performansını saat 19.00'da sonlandırmayı planlıyor.

AA