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    İzmirli esnafın bayram hazırlığı!

    Giriş Tarihi: 30.07.2020, 09:39

    Yarın Kurban Bayramı ve hazırlıklar başladı. Kimisi tatil için yola çıkarken kimisi de tatili evinde geçirmeyi planlıyor. Bayram alışverişi için de hazırlıklar devam ediyor. İzmir Kemeraltı esnafı da bayram için hazırlıklara başladı. Ahaber muhabiri İzmir'den esnafın bayram hazırlığını aktardı.

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