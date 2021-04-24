İzmirli vatandaşlar şikayetçi! CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirli-vatandaslar-sikayetci-chp-izmiri-yasanmaz-hale-getirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

25 yıldır CHP yönetiminde olan İzmir'de vatandaşların sorunları gün geçtikçe artıyor. Belediyenin borçlarında ciddi artışlar yaşanıyor ancak buna rağmen İzmirli vatandaşın hiçbir sorunu çözülmüyor. Yıllardır Körfez'den yükselen kötü kokular, ulaşım, altyapı eksikliği, adeta çöp yuvası haline gelen ilçeler vatandaşı bezdirdi. Belediyecilik hizmeti ile sınıfta kalan CHP, rutin olarak yapması gereken sorunları bile yapmaz halde. İzmirliler kentte artık kronikleşmiş hale gelen sorunların bir an önce çözülmesini istiyor. A Haber'den Sefer Ayçe ve Gamze Elçi İzmirlilere mikrofon uzattı ve sorunları dinledi.