  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmirliler açık alanda maske kuralına uyuyor mu?

    İzmirliler açık alanda maske kuralına uyuyor mu?

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 13:34

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, maske takma kuralına uymayanlara 900 TL para cezası kesilecek. Peki, İzmir'de durumlar nasıl? İzmirliler açık alanda maske kuralına uyuyor mu? İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmirliler açık alanda maske kuralına uyuyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
    Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
    FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasına dair detaylar!
    FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasına dair detaylar!
    Tunç Soyer'den bir skandal daha!
    Tunç Soyer'den bir skandal daha!
    Maske takmayana 900 TL para cezası
    Maske takmayana 900 TL para cezası
    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj!
    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj!
    Kars'ta ayıların kaşınma görüntüleri tebessüm ettirdi!
    Kars'ta ayıların kaşınma görüntüleri tebessüm ettirdi!
    Maske takmayana 900 TL para cezası
    Maske takmayana 900 TL para cezası
    Kars'ta ayıların kaşınma görüntüleri tebessüm ettirdi!
    Kars'ta ayıların kaşınma görüntüleri tebessüm ettirdi!
    3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
    3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
    Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
    Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı
    Güneş tutulması Türkiye'den böyle izlendi!
    Güneş tutulması Türkiye'den böyle izlendi!