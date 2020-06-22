Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, maske takma kuralına uymayanlara 900 TL para cezası kesilecek. Peki, İzmir'de durumlar nasıl? İzmirliler açık alanda maske kuralına uyuyor mu? İşte detaylar…
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