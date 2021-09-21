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    İzmirlinin trafik çilesi!

    Giriş Tarihi: 21.09.2021, 09:50

    İzmir'de özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde görülen trafik yoğunluğu artık günün her saatinde yaşanmaya başladı. Karşıyaka'yı Bornova'ya bağlayan çevre yolu trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı nokta olarak dikkatleri çekiyor. Trafiğin en önemli nedeni ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kent için trafiği çözeceğini söylemiş, 111 kavşakta düzenleme yapacağını belirtmişti ancak 2,5 yıl geçmesine rağmen İzmir'de trafik için herhangi bir çalışma yapılmadı, tek bir çivi bile çakılmadı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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