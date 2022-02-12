Jandarma 3'ünü de burada yakaladı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, jandarma tarafından kazının yapıldığı alanda ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.



Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Avdan Mahallesi Kösedağı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 11 Şubat Cuma günü saat 16.00 sıralarında kaçak kazının yapıldığı bölgeye giden jandarma ekipleri S.K. (43), M.Ş.K. (25) ve E.B. (38) isimli şahısları ormanlık alan içerisinde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Soma Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olay yeri inceleme timi ile yapılan araştırmada 2 adet kürek, 3 adet kazma, 6 adet sivriç, 1 adet demir manila, 2 adet balyoz, 1 adet Jeneratör ve 1 adet hiltiye ekipler tarafından el konuldu. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili tahkikata başlandı. Şahısların dağın içine kazdıkları tünel ise jandarma kameralarına yansıdı. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir metre genişliğinde kazılan tünel giden yolun üstünün ise filelerle kapatıldığı görüldü.