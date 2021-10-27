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    Jeff Bezos’un süper yatı Gökova Körfezine demir attı

    Giriş Tarihi: 27.10.2021, 14:52

    Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Gökova Körfezine demir attı. Dünyanın en zengin iş insanları içinde yer alan teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 136 metre uzunluğundaki mega yatı Gökova Körfezine demir attı

    Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Bill Gates'in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir atarken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un süper yatı da Gökova Körfezine demir attı.

    10 Ekim'de Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Jeff Bezos'un 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatı, Bodrum'dan sonra Gökova Körfezine demir attı. Gökova Körfezinde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan 'Flying Fox' teknesinde Jeff Bezos'un olup olmadığı bilinmiyor. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.



    YATIN ÖZELLİKLERİ
    57 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya'da üretildi. Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde. Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip. Yatta 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.

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