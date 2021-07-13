  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı

    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı

    Giriş Tarihi: 13.07.2021, 15:13

    Denizli’de 1’i çocuklu 5 kişilik kadın çete, yanlarında getirdikleri alarm sökücüyle bir giyim mağazasından bin liralık elbise çaldı. Suçlarını gizlemek için kıyafetlerle kameranın açısını kapatmaya çalışan çeteyi, söküp askıdaki pantolonun cebine bıraktıkları alarmlar ele verdi.

    Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, bayram yoğunluğunu fırsat bilen 1'i çocuklu 5 kişilik çete, bir mağazayı gözüne kestirdi. İlk başta dışarıda etrafı denetleyen çete üyelerinden 2'si, yoğunluk ile birlikte içeri girdi. Burada ürünlere bakan kadınlar, ellerine ne geçtiyse omuzların alıp biriktirmeye başladı. Ardından şüphelilerden bir tanesi kameranın açısını kıyafetle kapatmaya çalışırken, diğer kadın ise elindeki alarm sökücüyle alarmları sökmeye başladı. Mağaza çalışanın arkadaşlarının yanına gittiğini fark eden çocuklu kadın ise, dikkat çekememek için çalışana ürün sorarak oyalamaya başladı. O esnada hırsızlar, biriktirdiği alarmları pantolonların cebine koyarak, diğer kıyafetlere bakmaya başladı. Burada boşluk yakalayan hırsızlardan bir tanesi eline aldığı kıyafetle çalacağı ürünlerin önünü kapatmaya çalışırken, diğer ise kıyafetleri hızlıca boş olan çantasına doldurdu. Yaklaşık değeri bin TL olan 9 parça ürünü çalan hırsızlar, dışarıdaki gözlemci arkadaşlarının yanına giderek bölgeden uzaklaştı.



    MÜŞTERİLERİN DENEDİĞİ PANTOLONLARDAN ÇIKAN ALARMLAR, HIRSIZLIĞI FARK ETTİRDİ
    Olan bitenden haberi olmayan mağazadaki çalışanlar, bir müşterinin pantolonların cebinden alarm çıktığını söylemesine üzerine şüphelendi. Diğer pantolonların ceplerine bakan çalışanlar, doldurulmuş halde alarmlar buldu. Alarmların söküldüğünü ve hırsızlık olduğunu anlayan mağaza çalışanları güvenlik kamerasını izlediğinde gerçeği anladı. Mağaza sahibi Bülent Boz, görüntülerin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.



    "DIŞARIDA BUNLARI GÖZETLEYEN 2 KİŞİ OLUP YOĞUNLUKTA ÜRÜNLERİ ÇALMIŞLARDIR"
    Hırsızlık yapmadan önce çetenin etrafı gözlemlediğini belirten mağaza müdürü Bülent Boz, "1'i çocuklu 5 kişi mağazamıza gelip 2'si kamera açısını kapatarak 9 tane ürünü elindeki alarm sökücü aparatıyla çıkartıp çantasına koydu. Dışarıda bunları gözetleyen 2 kişi olup yoğunlukta ürünleri çalmışlardır. Bu aparatla çıkardıkları alarmları pantolonların ceplerine koymuşlar. Biz bunu diğer müşteriler pantolonları denerken alarmları bulduk. Buradan şüphelenerek pantolonların ceplerinden 8 ile 9 tane alarm çıktı. O şekilde kameraya bakarak tespit ettik" dedi.



    HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
    Öte yandan, hırsızların kameranın önünü kıyafetle kapatarak alarmları söktüğü ve çantaya doldurduğu an, saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Göztepe'den ilginç forma tanıtımı!
    Göztepe'den ilginç forma tanıtımı!
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
    Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı
    Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı
    Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı
    Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı
    İzmir'de orman yangını!
    İzmir'de orman yangını!
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
    Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
    Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı
    Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı
    İzmir'de orman yangını!
    İzmir'de orman yangını!
    Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda
    Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda
    Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Sigara izmariti anne Avcı'ya ait çıktı
    Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Sigara izmariti anne Avcı'ya ait çıktı
    Afyon'dan kahreden haber! Sulama göletine giren 2 kardeş...
    Afyon'dan kahreden haber! Sulama göletine giren 2 kardeş...