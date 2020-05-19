Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kur'an nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Ahaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...