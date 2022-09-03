Kadir hiç görmediği ailesine Esra Erol'da kavuştu!

Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu. Esra Erol'un, Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası da canlı yayındaydı. Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü.