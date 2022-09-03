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    Yeniasır TV Yaşam Kadir hiç görmediği ailesine Esra Erol'da kavuştu!

    Kadir hiç görmediği ailesine Esra Erol'da kavuştu!

    Giriş Tarihi: 03.09.2022, 16:36

    Atv'nin ilgiyle izlenen programları arasında yer alan ve Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren Esra Erol'daya katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istemişti.

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    Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu. Esra Erol'un, Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası da canlı yayındaydı. Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü.

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